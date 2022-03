Governo Biden recorre ao Tik Tok para culpar Putin pela alta do preço do gás

Apoie o 247

ICL

247 - O governo dos Estados Unidos, comandado por Joe Biden, convocou, na última quinta-feira (10), as 30 principais estrelas americanas do Tik Tok, para falar sobre o conflito na Ucrânia. O objetivo foi acelerar a massificação de informações culpando o presidente da Rússia, Vladimir Putin, pelo aumento nos preços do gás. Funcionários do Conselho de Segurança Nacional e a secretária de imprensa da Casa Branca, Jen Psaki, informaram os influenciadores sobre os objetivos do governo norte-americano na Europa.

De acordo com informações publicadas pelo jornal Washington Post, cidadãos ucranianos escondidos em abrigos antiaéreos ou fugindo de suas casas compartilharam suas histórias com a plataforma.

Desde que tropas russas ocuparam a Ucrânia, no último dia 24 de fevereiro, o barril do petróleo bateu recordes de preço. Em 7 de março, o barril de brent fechou fechou em US$ 140. Nessa segunda, a cotação fechou em US$ 106,90.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nesta semana, o governo Biden começou a trabalhar com a Geração Z For Change, um grupo de defesa sem fins lucrativos. O objetivo foi ajudar a identificar os principais criadores de conteúdo na plataforma para orquestrar um briefing com a finalidade de responder a perguntas sobre o conflito e o papel dos Estados Unidos nele.

Vice-diretora executiva da Gen Z For Change, Victoria Hammett entrou em contato com dezenas de convites por e-mail e coletou possíveis questionamentos para o governo Biden. Os convites para o evento foram distribuídos terça e quarta-feira.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O influenciador Kahlil Greene, 21, com mais de 534.000 seguidores no TikTok, disse que não ficou surpreso quando um convite chegou em sua caixa de entrada de e-mail. "As pessoas da minha geração obtêm todas as nossas informações do TikTok. É o primeiro lugar em que estamos pesquisando novos tópicos e aprendendo sobre as coisas".

The White House told the TikTok influencers who were invited on the zoom call to blame the high gas prices on Putin. pic.twitter.com/qBCEA6r2C7 CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE March 14, 2022

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista: