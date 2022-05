Governo bolsonarista do Rio comandado por Cláudio Castro realizou duas das três operações mais letais da história

"O atual governador não se fantasia de Rambo, mas também confunde política de segurança com incentivo ao bangue-bangue", escreve o jornalista Bernardo Mello Franco edit

247 - O jornalista Bernardo Mello Franco aponta em sua coluna no jornal O Globo que sob o governo do bolsonarista Cláudio Castro foram feitas no Rio de Janeiro duas das três mais letais operações policiais da história.

"No início do mês, a Polícia Civil foi ao Jacarezinho e destruiu um monumento que lembrava os 28 mortos da operação mais letal da história do Rio. Dias depois, o governador Cláudio Castro visitou a favela e festejou o ato de truculência. Declarou que o memorial, erguido por ativistas de direitos humanos, fazia 'apologia ao crime' ” - escreve Mello Franco.

"O atual governador não se fantasia de Rambo, mas também confunde política de segurança com incentivo ao bangue-bangue. Seu chefe de polícia, Allan Turnowski, disse que gostaria de ocupar as favelas com tanques de guerra. O discurso tinha fins eleitoreiros: o delegado acaba de deixar o cargo para se candidatar a deputado pelo partido de Castro e Bolsonaro".

"Ontem a necropolítica produziu outro banho de sangue no Rio. Uma operação liderada pelo Bope deixou ao menos 22 mortos na Vila Cruzeiro. A favela ficou tristemente famosa pela execução do jornalista Tim Lopes por traficantes, em 2002. Vinte anos depois, é palco de mais uma calamidade carioca".

O jornalista lembra que em 21 meses a gestão de Cláudio Castro já é responsável por duas das três maiores chacinas policiais registradas no Rio. Em campanha à reeleição, o bolsonarista parece buscar dividendos políticos no incentivo à violência fardada.

