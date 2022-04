"Governo Bolsonaro: 4 anos de inferno, pesadelo e desespero", desabafam Taís Araújo e Lázaro Ramos

Apoie o 247

247 - Os atores Taís Araújo e Lázaro Ramos desabafaram em reportagem concedida ao portal Splash sobre os anos quatro anos "infernais do governo Bolsonaro".

"A mudança está nas nossas mãos. Não foram quatro anos difíceis. Foram infernais, foram um pesadelo. Desespero, aumento da miséria. A gente andou para trás a galope. Não dá para continuar. O poder está nas mãos do povo", diz Taís.

Lázaro concorda que as eleições deste ano são a oportunidade de mudar a história do Brasil, ou pelo menos dar um pontapé inicial. "Espero que a gente tenha consciência e faça uma escolha diferente. Na última eleição, tinham 11 ou 13 candidatos e o Brasil escolheu isso. O Brasil experimentou um gosto muito amargo, um gosto perverso", lamenta sobre os anos de governo Bolsonaro.

"Estou ansioso para conseguir ter esperança. Não sei se tenho. Estou fazendo, contribuindo, levando discussões. Não sei se dá para ficar só na esperança, precisamos agir. Falam que o Brasil é o país do futuro. Chega. O Brasil tem que ser o país do agora. A gente precisa fazer uma escolha diferente senão só piorará", pede Lázaro.

É cansativo, mas é importante. Eu como mulher negra, mãe de duas crianças negras, não posso deixar que o cansaço me abata e que o medo me paralise. Essa é minha pauta. Vai me cansar, mas eu vou continuar.

