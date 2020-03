Governo Bolsonaro deu um jeito de virar o idiota útil da China, diz colunista

Em tom de crítica, o colunista Mathias Alencastro, doutor em Ciência Política pela Universidade de Oxford, afirma que Jair Bolsonaro "conseguiu o feito inédito de atrelar o seu destino político à curva de crescimento do coronavírus". "A evolução da situação tornará o despreparo do seu governo cada vez mais evidente", acrescenta edit

247 - "Depois de assumir o papel de vilão ideal na crise ambiental do ano passado, o governo Bolsonaro deu um jeito de virar o idiota útil da crise sanitária", escreve no jornal Folha de S.Paulo o colunista Mathias Alencastro, doutor em Ciência Política pela Universidade de Oxford, na Inglaterra. Em tom de crítica, o analista afirma que Jair Bolsonaro "conseguiu o feito inédito de atrelar o seu destino político à curva de crescimento do coronavírus".

Segundo o colunista, "a evolução da situação tornará o despreparo do seu governo cada vez mais evidente".

"No campo da política externa, a estratégia encampada por Ernesto Araújo deixou o Brasil completamente isolado e ridicularizado no momento mais grave desde a Segunda Guerra Mundial", continua.

"Não restam dúvidas de que a reação do país à pandemia passa por encerrar esse parêntese absurdo das suas relações internacionais".