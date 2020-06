Governo Bolsonaro é criticado em todo o mundo por maquiar dados sobre Covid-19

Principais jornais do mundo apontam apagão de dados sobre a Covid-19 no Brasil depois que o governo decidiu maquiar e esconder dados sobre a pandemia, enquanto médicos no exterior veem como mais uma manobra negacionista do bolsonarismo edit

247 - Repercutiu muito mal para o governo de extrema direita de Jair Bolsonaro a nova metodologia adotada na informação sobre os dados da Covid-19 no Brasil. Surgiram críticas em veículos internacionais e redes sociais.

As manchetes dos diferentes portais falavam em ‘apagão de dados’, ‘sumiço de mortes’ e ‘governo elimina mortos pelo vírus’. Nas redes sociais, acadêmicos e jornalistas criticaram o novo formato da informação.

Com o título “Brasil para de publicar total de mortes por Covid-19 e retira dados de site oficial”, o texto de um dos jornais mais lidos no mundo, o britânico The Guardian, diz que a medida, que teria sido determinada pelo presidente Bolsonaro, foi largamente criticada pela sociedade brasileira.

O The Washington Post reproduziu texto da agência internacional de notícias Associated Press que diz que o Brasil eliminou dados do total de mortos pela Covid-19 e deixou especialistas perplexos.

O canal de notícias Al Jazeera deu destaque à queda do portal oficial de informações sobre a pandemia no Brasil, que ficou fora do ar desde a noite da sexta-feira (5) até a tarde do sábado (6).

Por sua vez, a agência internacional de notícias Reuters disse que o Brasil tirou do público meses de dados sobre a pandemia no país.

Nas manchetes francesas, os destaques foram a retirada dos dados públicos sem nenhuma justificativa apresentada nem por parte de Bolsonaro, nem pelo Ministério da Saúde.

Informações de Ana Bottallo e Everton Lopes Batista na Folha de S.Paulo



Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.