Governo Bolsonaro gasta 17 vezes mais com propaganda no exterior que antecessores

247 - A presidência da República gastou 17 vezes mais com propaganda no exterior nos dois anos do governo Jair Bolsonaro em comparação com a gestões que o antecederam na última década. Foram pagos R$ 27,7 milhões, em 2020, e R$ 11,7 milhões, em 2019. Os gastos em 2019 e 2020 ficam, respectivamente, 5.331% e 12.812% acima da média anual dos gastos da Presidência de 2009 até 2018.

Os números constam nos dados de pagamentos e execução contratual do Palácio do Planalto, de acordo com informações publicadas pelo portal Uol.

Nos governos Lula (PT), Dilma Rousseff (PT) e Michel Temer (MDB), o Planalto gastou, no total, R$ 2,14 milhões com propaganda no exterior.

A Secretaria Especial de Comunicação Social do atual governo disse que o aumento das despesas serve para "contrapor percepções equivocadas e descontextualizadas que, por vezes, surgem no cenário internacional".

Os gastos em publicidade vinham caindo. As despesas caíram de R$ 255,6 milhões em 2018 (valores nominais) para R$ R$ 128,15 milhões em 2020.

