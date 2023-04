Governo brasileiro assina acordo com imprensa estatal da China

Apoie o 247

ICL

247 - Nesta semana, durante a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a Pequim, o governo brasileiro firmará um acordo com o maior grupo de imprensa estatal da China. Este é apenas um dos mais de 20 acordos que serão assinados entre os dois países.



De acordo com informações do jornalista Jamil Chade , em sua coluna no Uol, o acordo será firmado entre a Secretaria de Relações Institucionais do governo brasileiro e o Grupo de Mídia da China, conhecido por sua sigla CMG. O conglomerado chinês, que abrange empresas como a Central China Television e a China National Radio, foi criado em 2018.

O acordo prevê a "troca e cooperação de conteúdos em prol do desenvolvimento econômico, social e sustentável dos dois países".

Ainda de acordo com a reportagem, uma das metas é "reforçar a cooperação com as imprensas brasileiras, aumentar a confiança mútua e promover o desenvolvimento das relações entre os dois países".

Há duas semanas, Lula deveria ter partido para Pequim. Porém, devido à pneumonia, o presidente foi forçado a adiar a viagem. A delegação partirá de Brasília nesta terça-feira, e o encontro com o presidente chinês, Xi Jinping, ocorrerá somente em 14 de abril.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.