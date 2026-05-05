Governo eleva classificação indicativa do YouTube para 16 anos

247 - O governo federal alterou a classificação indicativa do YouTube no Brasil, elevando a faixa etária recomendada de 14 para 16 anos. A medida foi tomada após análise técnica do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), que identificou a presença de conteúdos potencialmente prejudiciais ao público adolescente na plataforma.

De acordo com informações publicadas pelo portal Metrópoles, a decisão está alinhada às diretrizes do chamado Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) Digital. A legislação, aprovada em 2025 e em vigor desde março deste ano, busca ampliar a proteção de crianças e adolescentes no ambiente virtual.

A reclassificação não impede automaticamente o acesso ao YouTube, mas funciona como um alerta para responsáveis e usuários. A iniciativa também reforça a necessidade de maior controle sobre o consumo de conteúdo por menores de idade.

Novas regras ampliam proteção digital

O ECA Digital estabelece uma série de obrigações para plataformas digitais que operam no país. Entre elas, estão a exigência de mecanismos mais rigorosos de verificação de idade, que vão além da simples autodeclaração, e a proibição do uso de dados de menores para fins de publicidade comercial.

A legislação também determina a implementação de ferramentas de controle parental, além de medidas para combater conteúdos relacionados à pornografia e à violência online. Outro ponto central é a obrigação de remoção rápida de materiais considerados nocivos.

Essas regras fazem parte de um esforço mais amplo do governo para responsabilizar plataformas digitais e reduzir a exposição de jovens a conteúdos sensíveis ou inadequados.

Conteúdos virais influenciaram decisão

A nota técnica do MJSP destaca a circulação de conteúdos específicos como um dos fatores que motivaram a mudança na classificação indicativa. Entre os exemplos citados está a chamada “Novela das Frutas”, uma série de animações produzidas com uso de inteligência artificial que viralizou recentemente nas redes sociais.

Segundo o documento, esse tipo de material evidencia desafios no monitoramento de conteúdos digitais, especialmente quando combina formatos atrativos para o público jovem com elementos potencialmente inadequados.

A presença crescente de conteúdos gerados por inteligência artificial também foi apontada como um fator que exige atenção redobrada das autoridades e das próprias plataformas.

Outras plataformas também foram reclassificadas

A mudança no YouTube não ocorreu de forma isolada. No fim de abril, outras plataformas populares passaram por revisão semelhante em sua classificação indicativa no Brasil.

Aplicativos como TikTok, Kwai e WhatsApp também tiveram sua classificação elevada para 16 anos, seguindo critérios semelhantes adotados pelo Ministério da Justiça.

A medida reforça uma tendência de maior regulação sobre o ambiente digital, com foco na proteção de públicos mais vulneráveis.

Plataforma pode recorrer da decisão

Apesar da reclassificação, o YouTube ainda pode contestar a decisão. A plataforma tem prazo de até 10 dias, contados a partir da publicação no Diário Oficial da União (DOU), para apresentar recurso.

Caso opte por recorrer, o processo será analisado pelas autoridades competentes, que poderão manter ou revisar a nova classificação indicativa conforme os argumentos apresentados.

Enquanto isso, a nova recomendação já passa a valer como referência oficial, servindo de base para políticas públicas e orientações destinadas a pais, responsáveis e educadores.