“Governo Lula protegeu o maior inimigo do presidente”, diz Cynara Menezes

247 - A jornalista Cynara Menezes comentou a operação da Polícia Federal desta quarta-feira (22) contra suspeitos de planejar a morte de agentes públicos e autoridades, entre elas o senador Sérgio Moro (União Brasil-PR) .

De acordo com Cynara, com tal operação o governo federal age para corretamente proteger a integridade física do ex-juiz suspeito, classificado como "maior inimigo do presidente Lula (PT)".

"Ontem, o Sergio Moro disse que as frases de Lula sobre o que pensava dele durante sua prisão injusta poderiam causar ataques à sua família. Hoje, o governo Lula desbaratou uma quadrilha que tinha Moro como alvo. Ou seja, PROTEGEU o maior inimigo do presidente. Fim de papo", escreveu a jornalista em seu Twitter.

ontem o @SF_Moro disse que as frases de lula sobre o que pensava dele durante sua prisão injusta poderiam causar ataques à sua família.



hoje o governo lula desbaratou uma quadrilha que tinha moro como alvo. ou seja, PROTEGEU o maior inimigo do presidente.



fim de papo March 22, 2023

Cynara faz referência à vitimização de Sergio Moro durante entrevista à CNN na tarde de terça-feira (21) , quando afirmou que algumas declarações de Lula na entrevista ao vivo com a TV 247 da manhã do mesmo dia poderiam gerar um "risco pessoal" a ele ou a seus familiares.

Durante a entrevista na TV 247, enquanto comentava a perseguição política que sofreu e a prisão injusta a que foi condenado em 2018, Lula se emocionou e afirmou que, naquela época, apenas se sentiria bem quando "ferrasse" Sergio Moro. Vale lembrar que o tempo deu razão a Lula: em 2021, o ex-juiz foi declarado como suspeito pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e teve anuladas as condenações em que participou envolvendo Lula.

