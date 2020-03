Greenwald critica perguntas a Ciro Gomes no Roda Viva: “assustador”

De acordo com o jornalista do Intercept Brasil Glenn Greenwald, "foi assustador assistir os jornalistas do #RodaViva se concentrarem nas distrações mais triviais ao questionar a @CiroGomes quando o Brasil está no meio da pior pandemia global em um século, instabilidade extrema chegando e um ataque à democracia por parte do presidente instável" edit

247 - O jornalista do site Intercept Brasil Glenn Greenwald criticou a maneira como jornalistas conduziram a entrevista com o ex-ministro Ciro Gomes (PDT) no Roda Viva desta segunda-feira (16).

"Foi assustador assistir os jornalistas do #RodaViva se concentrarem nas distrações mais triviais ao questionar a @CiroGomes quando o Brasil está no meio da pior pandemia global em um século, instabilidade extrema chegando e um ataque à democracia por parte do presidente instável", disse o norte-americano em sua conta no Twitter.

"Há uma porra de uma pandemia no Brasil que está ameaçando a vida de milhões de brasileiros. Quão estúpido tem que ser para continuar gastando esse tempo no #RodaViva fazendo a Ciro as mesmas perguntas banais sobre a Venezuela? Quão burros e isolados são esses jornalistas?", continuou.

Foi assustador assistir os jornalistas do #RodaViva se concentrarem nas distrações mais triviais ao questionar a @CiroGomes quando o Brasil está no meio da pior pandemia global em um século, instabilidade extrema chegando e um ataque à democracia por parte do presidente instável. — Glenn Greenwald (@ggreenwald) March 17, 2020