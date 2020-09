Greenwald denuncia para o mundo corrupção e vínculos do clã Bolsonaro com o crime

Em entrevista ao canal Double Down News, o jornalista Glenn Greenwald fala sobre o envolvimento da família com as milícias do Rio, as ameaças à democracia, o desprezo à gravidade da pandemia e outros temas (vídeo) edit

247 - O jornalista Glenn Greenwald, editor do site The Intercept, expôs ao mundo em uma entrevista ao canal Double Down News os vínculos do clã Bolsonaro com diferentes tipos de crimes, como corrupção, ameaça à democracia e até assassinato.

“Não é apenas o presidente, mas também seus três filhos”, lembra Greenwald, num trecho da entrevista publicado no Twitter (assista abaixo, em inglês). Ele resgata afirmações feitas por Bolsonaro de que fecharia o Congresso e o STF, ligações com as milícias no Rio de Janeiro e outros diversos escândalos.

O jornalista fala ainda sobre os desmatamentos na Amazônia e as repercussões disso no mundo e o desprezo de Jair Bolsonaro com a pandemia do coronavírus, com participações em aglomerações e incentivos à população para que saísse de casa para trabalhar.

Assista:

Muito bom vídeo do @DoubleDownNews sobre o desgoverno Bolsonaro com @ggreenwald. https://t.co/5d4ENhZG9J — Leonardo Attuch (@AttuchLeonardo) September 15, 2020

