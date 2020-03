Greenwald prepara livro sobre Vaza Jato e ameaças à democracia

247 - "New York Times, Washington Post e outros publicam despacho da Associated Press noticiando que o jornalista Glenn Greenwald, do Intercept, escreve um livro para a editora Henry Holt and Co. sobre as revelações da Vaza Jato", escreve Nelson de Sá em sua coluna publicada no jornal Folha de S.Paulo.

"Na declaração de Greenwald distribuída pela editora, será também um 'alerta para os severos riscos que esta grande democracia enfrenta', em referência ao Brasil, inclusive as tentativas de atingi-lo diretamente, da Polícia Federal e do Ministério Público", complementou.