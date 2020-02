Greve dos petroleiros repercute na mídia internacional

Jornais como o El País e a agência de notícias argentina Télam destacaram o movimento grevista dos petroleiros. A repercussão também saiu no site da IndustriALL Global Union, uma confederação internacional de trabalhadores industriais que representa cerca de 50 milhões de trabalhadores, em 140 países edit

247 - Enquanto a mídia tradicional brasileira tenta esconder do noticiário a greve dos petroleiros, jornais internacionais repercutem o movimento. O jornal espanhol El País destacou que “a FUP (Federação Única dos Petroleiro), que representa 13 diferentes sindicatos, iniciou a paralisação devido ao fechamento de um fábrica no Paraná, que levará à demissão de cerca de 400 empregados, e pelo fato de a estatal descumprir o acordo de negociação coletiva”.

De acordo com a agência de notícias argentina Télam, greve “afeta 12 refinarias e quatro terminais, nos estados de Amazonas, Ceará, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul”.

A repercussão também saiu no site da IndustriALL Global Union, uma confederação internacional de trabalhadores industriais que representa cerca de 50 milhões de trabalhadores, em 140 países. O texto afirma que “o governo do presidente Jair Bolsonaro apoia a privatização da Petrobras ”. “Durante cinco anos, a companhia petrolífera cortou seus investimentos no Brasil em 50%, resultando na perda de 270 mil empregos, diretos e terceirizados”.