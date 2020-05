Grupo criado pelo Sensacionalista consegue retirar do ar 184 posts com fake news

247 - O site de humor político “Sensacionalista” criou na última segunda-feira (25) um grupo denominado Caça Fake, que já conseguiu derrubar cerca de 184 postagens do Facebook e do Twitter até a manhã desta quinta-feira (28). A informação é da coluna do jornal Folha de S. Paulo.

O "Caça Fake" foi criado para promover, de forma organizada, denúncias contra publicações enganosas de conteúdo malicioso como “fakenews, discurso de ódio, racismo, homofobia, misoginia e outras violações dos direitos humanos”.

Em suas redes, a administração deixou uma mensagem informando que “objetivo do grupo é denunciar fake news, discurso de ódio, racismo, homofobia, misoginia e outras violações dos direitos humanos para que sejam excluídas das redes sociais”.

