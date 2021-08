Grupo da mídia chinesa estreia canal no Reino Unido

247 - Estreou no dia 20 de agosto no Reino Unido o English News Channel, da CGTN (China Global Television Network), com programação de 24 horas.

Segundo o porta-voz da CGTN, a transmissão do canal chinês no Reino Unido combina com o interesse público da audiência do país e ajudará a aumentar o intercâmbio informativo e cultural entre os dois países, informa a Rádio Internacional da China.

