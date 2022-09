Grupo de Mídia da China assumirá produção do sinal público internacional dos Jogos Olímpicos de Paris

O presidente do CMG, Shen Haixiong, e o CEO do OBS, Yiannis Exarchos, participaram da cerimônia de assinatura acordo online edit

Rádio Internacional da China - Nesta segunda-feira (5), o Grupo de Mídia da China (CMG, na sigla em inglês) e o Serviço Olímpico de Transmissão (OBS, sigla em inglês) assinaram um acordo de cooperação para a produção de sinais públicos internacionais durante os Jogos Olímpicos de Paris 2024.

Segundo estabelecido no acordo, o CMG assumirá a produção de sinais públicos internacionais para quatro esportes (ginástica, tênis de mesa, badminton e escalada), tornando-se a televisão nacional a produzir mais sinais públicos dos Jogos Olímpicos de Paris. O presidente do CMG, Shen Haixiong, e o CEO do OBS, Yiannis Exarchos, participaram da cerimônia de assinatura online.

O presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, enviou uma carta de congratulação ao presidente do CMG.

