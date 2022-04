Grupo de Mídia da China divulga mascote da segunda edição de seu Festival de Vídeos

"Cultura + Tecnologia" é um dos conceitos essenciais do Festival de Vídeos do Grupo de Mídia da China edit

ICL

Rádio Internacional da China - O mascote virtual da segunda edição do Festival de Vídeos do Grupo de Mídia da China (CMG, na sigla em inglês), evento em comemoração ao Dia da Língua Chinesa nas Nações Unidas 2022, foi divulgado nesta terça-feira (19). O Cang Bao é inspirado na tartaruga e seu nome é em comemoração ao Cang Jie, uma personagem lendária que criou os caracteres chineses.

"Cultura + Tecnologia" é um dos conceitos essenciais do Festival de Vídeos do CMG que foram concretizados também no design da mascote. A fim de completar sua digitalização, os designers realizam uma integração de "AI+VI+IP" para ajudar no desenvolvimento do mascote, completando sua animação 3D.

A primeira aparição do Cang Bao será nesta quarta-feira, o Dia da Língua Chinesa nas Nações Unidas. Ele vai aparecer no programa especial do festival de Vídeos do CMG para comemorar as grandes contribuições do Cang Jie para a língua chinesa.

