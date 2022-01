Grupo de Mídia da China promove Olimpíada de Inverno de Beijing para público dos EUA

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - A CGTN América, subordinada ao Grupo de Mídia da China (CMG, na sigla em inglês), realizou nesta segunda-feira (10), no Washington Coliseum, onde aconteceu o jogo da Liga de Hóquei dos Estados Unidos, a divulgação dos Jogos Olímpicos de Inverno de Beijing.

O presidente do CMG, Shen Haixiong, e o embaixador da China nos EUA, Qin Gang, de forma online, convidaram o público norte-americano a assistir aos Jogos Olímpicos de Inverno de Beijing e desejaram feliz ano do tigre para todos.

No estúdio de transmissão ao vivo instalado no trem-bala com velocidade de 350 km/h, Shen Haixiong, disse que há uma semana, o presidente chinês, Xi Jinping, inspecionou as instalações das Olimpíadas de Inverno, e pediu para concluir bem os preparativos e garantir a organização bem-sucedida dos jogos. O CMG estabeleceu o primeiro estúdio de ultra-alta definição com tecnologia 5G no trem-bala que funciona entre as instalações olímpicas, e vai convidar os colegas da imprensa estrangeira para trabalhar nesse estúdio, oferecendo ao mundo um grande e maravilhoso evento esportivo com tecnologia de última geração.

