Grupo Judias e Judeus Sionistas de Esquerda respondem à Jovem Pan

247 - Em resposta a um vídeo publicado pelo canal Os Pingos nos Is, da Jovem Pan, intitulado 'Entidades judaicas condenam falas de Lula sobre Israel', o grupo 'Judias e Judeus Sionistas de Esquerda' manifestou sua indignação e rejeição à instrumentalização dos judeus e de Israel por interesses ultradireitistas . Em nota, o grupo composto por judias e judeus que combatem o bolsonarismo desde o seu início, afirmou que a Embaixada de Israel e outras entidades judaicas não representam a visão ideológica de todos os judeus brasileiros, mas apenas de uma parte deles.

“Nós somos a reação a qualquer tentativa de cooptação na luta entre a barbárie bolsonarista e a civilização retomada pelo governo Lula e sua ampla coalizão democrática”, diz a nota.

Além disso, o grupo condenou veementemente a disseminação de notícias falsas no referido vídeo. Em particular, repudiaram a antiga mentira de que o presidente Lula havia apoiado o Hamas, partido político palestino com um braço terrorista.

“A realidade sobre este tema foi publicada em 2022 no documento ‘Mentiras e Verdades sobre Lula e Israel’, pelo Comitê Eleitoral Judias e Judeus com Lula-Alckmin: ‘Em 2010, o Brasil fez parte de um programa global da ONU, no valor de US$ 5,4 bilhões de dólares, de apoio à Autoridade Nacional Palestina. O Brasil doou R$ 25 milhões ao programa, que beneficiou a Autoridade Nacional Palestina, governada pelo partido Fatah, que, ao contrário do Hamas, admite a convivência com lsrael. O então chanceler brasileiro, Celso Amorim, explicou que a doação era o primeiro grande esforço da comunidade internacional para a normalização da situação humanitária em Gaza’”, diz outro trecho da nota.

Por fim, o grupo reafirmou seu compromisso com a luta contra a extrema-direita fascista no mundo. “Reafirmamos nosso comprometimento com a luta contra a Extrema-direita fascista não somente no Brasil, mas também em Israel (que agora também sofre com ameaças de ruptura da Democracia), sempre trabalhando para que o conflito israelense-palestino se resolva e resulte na fundação de um Estado Palestino que conviva e coopere com Israel, ambas nações legítimas e soberanas”, finaliza.

A nota é assinada pelos diretores da instituição.

Leia a íntegra:

Nosso recado à Jovem Pan:

Não tentem nos sequestrar em nome do apoio ao Fascismo brasileiro. Se há judeus brasileiros que se dispuseram de bom grado a servir de carcereiros do judaísmo na prisão que a extrema-direita criou a eles, sempre houve também judeus que resistiram a esse sequestro.Este grupo, formado por judias e judeus sionistas de esquerda, que combatem o bolsonarismo desde o início de sua ascensão, registra aqui sua reação ao vídeo publicado em 28.4 pelo canal Os Pingos nos Is, intitulado ‘Entidades judaicas condenam falas de Lula sobre Israel’, no qual os comentaristas instrumentalizam os judeus e Israel em nome de seus próprios interesses ultradireitistas.Afirmamos que a Embaixada de Israel e qualquer entidade judaica não representa a visão de ideológica de todos os judeus brasileiros, mas somente de uma parte dela. Nós somos a reação a qualquer tentativa de cooptação na luta entre a barbárie bolsonarista e a civilização retomada pelo governo Lula e sua ampla coalizão democrática.Aproveitamos também para condenar a difusão de mais uma fake news (como é conhecidamente do feitio da emissora) neste vídeo: a antiga mentira de que Lula tenha em algum momento apoiado o Hamas, partido político palestino com um braço terrorista. A realidade sobre este tema foi publicada em 2022 no documento ‘Mentiras e Verdades sobre Lula e Israel’, pelo Comitê Eleitoral Judias e Judeus com Lula-Alckmin: “Em 2010, o Brasil fez parte de um programa global da ONU, no valor de US$ 5,4 bilhões de dólares, de apoio à Autoridade Nacional Palestina. O Brasil doou R$ 25 milhões ao programa, que beneficiou a Autoridade Nacional Palestina, governada pelo partido Fatah, que, ao contrário do Hamas, admite a convivência com lsrael. O então chanceler brasileiro, Celso Amorim, explicou que a doação era o primeiro grande esforço da comunidade internacional para a normalização da situação humanitária em Gaza.”

Por fim, reafirmamos nosso comprometimento com a luta contra a Extrema-direita fascista não somente no Brasil, mas também em Israel (que agora também sofre com ameaças de ruptura da Democracia), sempre trabalhando para que o conflito israelense-palestino se resolva e resulte na fundação de um Estado Palestino que conviva e coopere com Israel, ambas nações legítimas e soberanas.

Assinam os coordenadores:

Jean Goldenbaum

Mauro Nadvorny

Michel Gherman

Milton Blay

Nelson Nisenbaum

Pietro Nardella Dellova

Tânia Baibich

