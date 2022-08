Grupo Prerrogativas condena censura promovida pelo Youtube contra a TV 247

O grupo formado pelos maiores juristas do Brasil destaca que a TV 247 é reconhecida justamente por combater o discurso de ódio edit

247 – O Grupo Prerrogativas, que reúne os maiores juristas do Brasil, divulgou nota em que contesta a censura privada promovida pelo Youtube contra a TV 247, que teve trinta vídeos removidos pela plataforma no dia 10 de agosto. Os vídeos são trabalhos jornalísticos, que, em hipótese alguma, representam "discurso de ódio". Leia, abaixo, a íntegra da nota do Prerrô :

O Grupo Prerrogativas vê com preocupação a decisão do Youtube de determinar a retirada de diversos vídeos jornalísticos da TV 247 do ar, a pretexto de combater o “discurso de ódio”.

A TV 247 é reconhecida pela sociedade brasileira como um espaço que se destaca pela defesa dos direitos humanos, da democracia e do combate a toda forma de preconceito e discurso de ódio. A decisão é ainda mais preocupante porque os conteúdos removidos jamais foram questionados na Justiça e porque se trata, portanto, de censura determinada por uma plataforma privada.

