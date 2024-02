Grupo Vice, que editava ViceNews, anuncia demissões e encerra produção editorial

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - A Vice, uma das pioneiras em mídia digital e por muito tempo uma voz influente entre o público jovem, surpreendeu na quinta-feira (22) ao anunciar o encerramento de suas atividades de reportagem em seu site principal. Além disso, a empresa revelou planos para demissões em massa, em um movimento que ressalta os desafios enfrentados pelo setor de mídia digital, relata o g1.

Famosa por suas narrativas de vanguarda e conteúdo de estilo de vida, a Vice representou uma era de empresas de mídia digital direcionadas aos 'millennials'. No entanto, a empresa tem lutado com a diminuição das receitas de publicidade, culminando no ano passado com um pedido de falência nos Estados Unidos, seguido pela aquisição por um grupo de credores liderado pelo Fortress Investment Group por quase US$ 350 milhões.

continua após o anúncio

O CEO do Vice Media Group, Bruce Dixon, comunicou aos funcionários em um memorando interno a necessidade de uma mudança estratégica, destacando que a distribuição do conteúdo digital anteriormente praticada não é mais rentável. Como parte dessa mudança, a empresa planeja reduzir sua força de trabalho, eliminando centenas de empregos. Dixon explicou que a Vice buscará parcerias com empresas consolidadas de comunicação para distribuir conteúdo digital, incluindo notícias, enquanto faz a transição para um "modelo de estúdio" de produção.

Esse anúncio marca um revés significativo para a Vice, que em 2018 foi avaliada em US$ 5,7 bilhões. Assim como outras empresas de mídia digital, a Vice tem lutado para monetizar sua marca e atender às expectativas dos investidores. A desaceleração no mercado de publicidade digital e as condições de crédito restritivas tornaram o ano passado particularmente desafiador para empresas de comunicação relativamente jovens, como a Vice, fundada em 1994.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: