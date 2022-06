Guedes é massacrado nas redes depois de pedir a supermercados o congelamento de preços

Apoie o 247

247 - Internautas foram nesta quinta-feira (9) ao Twitter massacrar Jair Bolsonaro (PL), e o ministro da Economia, Paulo Guedes, e Jair Bolsonaro, que pediram a empresários do setor de supermercados o congelamento de preços até 2023.

O deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS) apontou "incompetência" de Guedes. "Bolsonaro acabou!", acrescentou o parlamentar no Twitter.

"Surreal, fazem aquilo que acusaram Argentina, Venezuela de fazer. Este governo acabou!", afirmou o jornalista George Marques.

De acordo com o senador Humberto Costa (PT-PE), "no governo Bolsonaro tudo sobe, menos o salário do trabalhador".

Outro perfil no Twitter afirmou que "o Guedes pedindo ao presidente da Associação Brasileira de Supermercados que eles congelem os preços para que a inflação e a fome não caiam na conta do governo é a melhor prova de que estão perdidos".

O deputado federal Orlando Silva (PCdoB-SP) disse que o "Brasil tem fome. Bolsonaro tem sede de poder". "Canalhas!".

O deputado federal Ivan Valente (PSOL-SP) afirmou que "Guedes passou três anos e meio rastejando para o pior presidente da História". "Por que não se humilhar um pouco mais e pedir para os supermercados congelarem os preços?", acrescentou.

