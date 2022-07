Guerra na Globo: Diretores veteranos se estranham nos bastidores

Apoie o 247

247 - O clima não anda nada bom na alta cúpula da Globo. Os diretores J.B. de Oliveira, o Boninho, e Mariano Boni estão se estranhando nos bastidores da emissora. O motivo da vez é o novo Som Brasil, que era um programa desejo do comandante do BBB e acabou sob o "guarda-chuva" do outro profissional. O clima de guerra entre os dois, no entanto, não é de hoje. A reportagem é do portal Notícias da TV.

Em 2018, Boninho não gostou quando a Globo anunciou uma série de mudanças na cúpula da emissora e tirou o Vídeo Show (1983-2019) do seu comando. A atração foi entregue para Mariano Boni, até então diretor-executivo de Jornalismo, que começou sua carreira na empresa como produtor do Fantástico.

Boninho --que anda perdendo força e moral dentro da emissora-- acreditava que o Som Brasil seria um projeto seu e chegou a comentar sobre essa ideia com sua equipe. A nova reedição da atração seria uma forma de conter os rumores sobre sua possível saída da Globo.

Com o fim do Mestre do Sabor, as críticas sobre Pipoca da Ivete e o mico que foi o Casa Kalimann, Boninho acreditava que um programa relevante como o Som Brasil poderia melhorar sua imagem, que tem dividido opiniões nos bastidores.

