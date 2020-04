Guga Chacra: vacina contra Covid-19 no Brasil é duvidosa

De acordo com o jornalista Guga Chacra, "tem circulado um post dizendo q uma médica da UFRJ estaria criando uma vacina contra a Covid19 no Brasil". Ele diz, no entanto, que "a foto ilustrando o post é da libanesa Mia Khalifa, q chegou a ser a profissional mais popular do entretenimento adulto pornográfico" edit

247 - O jornalista Guga Chacra afirmou no Twitter que, segundo algumas informações publicadas na internet, uma médica da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UFRJ) estaria desenvolvendo uma vacina contra o coronavírus. Mas, de acordo com ele, há dúvidas sobre a veracidade da informação por causa da autora de um post com a foto acerca do tema.

"Tem circulado um post dizendo q uma médica da UFRJ estaria criando uma vacina contra a Covid19 no Brasil. Mas a foto ilustrando o post é da libanesa Mia Khalifa, q chegou a ser a profissional mais popular do entretenimento adulto pornográfico anos atrás e hj é comentarista da NFL", escreveu o jornalista no Twitter.

