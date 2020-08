Guga Noblat afirma que vai processar Carla Zambelli: "deputada que alimenta ódio para ter alguma função na política"

247 - O jornalista Guga Noblat informou em suas redes sociais que está recebendo ameaças de morte e anunciou que que vai processar a deputada bolsoanrista Carla Zambelli por calúnia.

"Fui caluniado pela @CarlaZambelli38 e tô recebendo ameaças nas redes, farei um vídeo sobre isso e processarei a deputada que alimenta ódio para ter alguma função na política". escreveu o jornalista.

Guga compartilhou trecho da reportagem de Rubens Valente, do UOL, que trata sobre a empresa Máquina Soluções, que colaborou com a CPI das Fake News no Congresso, que apontou mudança de foco em redes bolsonaristas no WhatsApp a partir do mês passado.

De acordo com a reportagem, tais grupos passaram a dar destaque, compartilhar e desenvolver mensagens voltadas ao combate à pedofilia ao mesmo tempo em que atacam, com falsas alegações, personalidades como o youtuber Felipe Neto e a apresentadora de TV Xuxa.

"Lendo a reportagem de Rubens Valente dá para entender porque a deputada resolveu me associar à pedofilia", acrescentou Guga.

