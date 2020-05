Guga Noblat ironiza bandeira dos EUA em ato: "nossa bandeira jamais será vermelha"

"Nossa bandeira jamais será vermelha. Ela será vermelha, branca e azul com estrelinhas do lado", ironizou Guga Noblat edit

247 - O jornalista Guga Noblat ironizou o discurso tão propagada durante a campanha de 2018 pelo apoiadores de Jair Bolsonaro que afirmavam que "anossa bandeira jamais será vermelha".

"Nossa bandeira jamais será vermelha. Ela será vermelha, branca e azul com estrelinhas do lado", disse o jornalista, em referência a bandeira dos Estados Unidos que foi erguida ao lado de Jair Bolsonaro durante sua particpação no ato em Brasília.

Nossa bandeira jamais será vermelha. Ela será vermelha, branca e azul com estrelinhas do lado. pic.twitter.com/bJ79dSnQbJ May 3, 2020





Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.