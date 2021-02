Guilherme Boulos é eleito uma das 100 lideranças do futuro pela revista ‘Time’

"Invadindo a TIME! Fico honrado em estar na lista #TIME100Next da Revista @Time, como uma das 100 lideranças emergentes do mundo. O futuro é logo ali!", celebrou o líder do MTST no Twitter edit

CartaCapital - O coordenador do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) Guilherme Boulos foi citado pela revista americana Time como um dos 100 líderes emergentes para o futuro.

O breve perfil de Boulos destaca a trajetória do político na campanha pela capital paulista, cita o trabalho de duas décadas para “comunidades pobres” de São Paulo e o coloca como uma alternativa para a “esquerda fragmentada” contra a a extrema-direita de Jair Bolsonaro.

“Um mês antes do primeiro turno, ele estava em quarto lugar nas pesquisas como um candidato de um partido minoritário com apenas 10% das expectativas de voto. Porém, ao ganhar o voto dos mais jovens e energizar votos desiludidos com a esquerda padrão do Partido dos Trabalhadores, Boulos bateu o candidato favorito de Bolsonaro e outros para alcançar o segundo turno”, diz o texto.

A revista afirma que “muitos esperam que Boulos concorra à Presidência em 2022” e que tenha um papel de destaque em “reconstruir a força da esquerda”.

O psolista foi o único brasileiro citado na lista de 2021. Ele aparece ao lado de ativistas climáticos, congressistas norte-americanos do setor progressista e lideranças femininas da China e da Belarus.

Nas redes sociais, Boulos se disse “muito honrado” com a publicação.

