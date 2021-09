Gustavo Conde: Lula é um mestre na produção de sentido

“A atividade linguageira popular, essa coisa de você conversar no bar, informalmente, ele transforma essa atividade em um discurso político. E aí, querido, não tem para ninguém. O Lula sabe chegar no coração e no cérebro das pessoas”, resumiu o linguista na TV 247. Assista edit

247 - O linguista Gustavo Conde, em entrevista à TV 247, analisou a capacidade do ex-presidente Lula de se comunicar com as massas do país, de uma forma que, segundo Conde, ninguém conseguiu repetir no Brasil.

“O Lula realmente é um fenômeno. (...) A atividade linguageira popular, essa coisa de você conversar no bar, informalmente, ele transforma essa atividade, esse gênero, esse regime sintático em um discurso político. E aí, querido, não tem para ninguém. Ninguém até hoje conseguiu fazer isso no Brasil como o Lula faz”.

Conde destacou a necessidade de diferenciar o conhecimento formal do conhecimento geral. Os erros de gramática cometidos pelo ex-presidente no início de sua carreira, de acordo com o linguista, “são tão pequenos dentro da monumentalidade que o Lula ostenta no cenário nacional e internacional. Ele é um mestre na produção de sentido. O Lula sabe chegar no coração e no cérebro das pessoas. Ele sabe traduzir, sabe falar de economia, e não é essa coisa forjada que às vezes o bolsonarismo tenta fazer usando metáforas desgastadas. O Lula sente”.

“A atividade do sindicato deu a ele essa proficiência. Ele, claro, tinha um talento inato para essa amplitude da comunicação, mas o fato de ele ter de dialogar, de ter de ser transparente, de ter de lidar com massas de trabalhadores nos anos 80 produziu esse fenômeno”, concluiu.

