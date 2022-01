Gustavo Conde retorna à TV 247 com pacote de conteúdos para o Youtube e outras plataformas digitais

Apoie o 247

ICL

247 – O jornalista, linguista e comunicador Gustavo Conde retorna ao Brasil 247 para desempenhar os papéis de colunista do site, apresentador e entrevistador. Conde havia saído em 2021 para desenvolver projetos pessoais associados às suas redes sociais, que reúnem mais de 100 mil seguidores e que se tornou conhecida como ‘Coletivo do Conde’.

Em sua passagem anterior pelo site, entre 2018 a 2021, o linguista deixou a marca de um jornalismo crítico e irreverente. Também músico, Conde apresentou, em parceria com o editor-responsável pelo 247, Leonardo Attuch, o programa Pocket Show da Resistência Democrática, em que ambos comentavam clássicos da música popular brasileira, sempre executados por Conde, ao violão.

O linguista também se tornou conhecido na comunidade do 247 em função da Live do Conde, um programa ‘solo’ em que comenta os principais temas políticos do país, entremeados por música, comentários ácidos e chamamento por mobilização e produção de consciência política.

PUBLICIDADE

Gustavo Conde ainda desempenha, atualmente, as funções de coordenador de mídias do Grupo Prerrogativas e de apresentador da TVT. Ele traz de volta ao 247 a Live do Conde, que irá ao ar de segunda à sexta, a partir das 23h, e também fará várias entrevistas ao vivo com personalidades da política e da cultura, que serão distribuídas ao longo da semana na programação da TV 247.

Questionado com frequência por seus seguidores sobre o porquê de ter ‘deixado’ o 247, Conde frisa que sempre manteve os laços de amizade com a equipe e o vínculo afetivo e profissional que caracterizou sua passagem pelo site e pela TV.

PUBLICIDADE

Ele volta com a missão de intensificar os trabalhos para o ano de 2022, que deve marcar uma das mais importantes mudanças políticas e sociais da história do país.

O jornalista ainda fará um programa semanal com Leonardo Attuch e transmissões especiais e regulares com Luis Nassif, Fernando Horta, Rogério Skylab e Lenio Streck.

PUBLICIDADE

Programe-se para a Live do Conde: