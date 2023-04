Há 13 anos, Steve Jobs apresentava ao mundo o iPad

Produto foi revolucionário, mas perdeu popularidade com a melhoria dos smartphones edit

247 – O iPad foi lançado em 3 de abril de 2010 pela empresa americana Apple, do empresário Steve Jobs. Foi um dispositivo revolucionário na época, que ajudou a popularizar os tablets e mudou a forma como as pessoas interagem com a tecnologia.

O iPad inicialmente rodava o sistema operacional iOS 3.2 e foi projetado para preencher a lacuna entre smartphones e computadores pessoais, oferecendo uma tela sensível ao toque maior e uma experiência mais confortável para navegação na internet, leitura de e-books, visualização de fotos e vídeos e realização de tarefas simples de produtividade.

Desde o seu lançamento, o iPad passou por várias atualizações de hardware e software e continua sendo um dos dispositivos mais populares da Apple.

Por que o iPad perdeu popularidade

Embora o iPad tenha sido um dispositivo inovador e muito popular em seu lançamento, sua popularidade diminuiu com o tempo. Existem algumas razões para isso:

Concorrência de outros dispositivos: Com o tempo, outros dispositivos móveis, como smartphones maiores e mais potentes e laptops ultrafinos, surgiram no mercado, competindo diretamente com o iPad. Isso diminuiu a exclusividade e a utilidade do dispositivo.

Ciclo de atualização mais longo: O ciclo de atualização do iPad é mais longo do que o de outros dispositivos móveis, o que significa que as atualizações de hardware e software são menos frequentes. Isso pode levar os usuários a procurar dispositivos mais recentes e mais atualizados.

Custos elevados: O iPad é um dispositivo relativamente caro, o que pode desencorajar alguns usuários de atualizar ou comprar novos modelos.

Mudança de comportamento do usuário: À medida que mais serviços e aplicativos são baseados em nuvem, os usuários podem preferir dispositivos com teclados físicos e sistemas operacionais completos que permitem trabalhar e produzir conteúdo com mais facilidade.

No entanto, o iPad ainda é popular entre muitos usuários, especialmente aqueles que usam o dispositivo para atividades mais leves, como navegação na web, leitura de e-books, assistir a filmes e jogar jogos.

