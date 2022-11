Hacker invade perfil de Felipe Neto no Koo

Em publicações no perfil de Felipe Neto, o hacker disse estar alertando para as fragilidades de segurança da plataforma indiana edit

Apoie o 247

ICL

247 - O youtuber Felipe Neto teve seu perfil na nova rede social Koo invadido por um hacker neste sábado (19). Em publicações no perfil de Felipe Neto, o hacker disse estar alertando para as fragilidades de segurança da plataforma indiana.

Segundo o jornalista Renato Souza, os posts ficaram no ar por alguns minutos até serem derrubados pelos administradores do aplicativo.

O app indiano Koo viralizou no Brasil, seja como alternativa ao Twitter ou simplesmente pela possibilidade incontável de trocadilhos. Neste sábado (19), o app Koo passou a ser o app gratuito mais baixado nas duas principais lojas de aplicativo do Brasil, a Play Store (do sistema Android, do Google) e a App Store (do iOS, da Apple)

Conta do youtuber Felipe Neto no Koo é invadida. Hacker disse estar alertando sobre segurança da rede social. Posts ficaram no ar por alguns minutos até serem derrubados pelos administradores do aplicativo. pic.twitter.com/GXrCCemSKw — Renato Souza (@reporterenato) November 19, 2022

🚨AGORA: Hackers invadem o Koo do Felipe Neto e dizem que não invadiram para prejudicar ele, apenas para dar o recado que a segurança do Koo é muito frágil. pic.twitter.com/qySv8wGfja — CHOQUEI (@choquei) November 19, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.