Hackers doam R$10 mil da conta de Malafaia para a Cruz Vermelha. Pastor protestou: “canalhas!’

247 - Hackers invadiram a conta pessoal do pastor Silas Malafaia e fizeram uma doação de R$ 10 mil à Cruz Vermelha. Segundo o site da Unisinos, doações recebidas de fiéis via PagSeguro no site da ADVEC estavam sendo direcionadas para a conta corrente do pastor, acusou o Anonymous.

Os hackers publicaram: “seus dados e crimes foram comprometidos, agora vamos ao serviço do seu website, Sr. Silas Malafaia, parece que vários fiéis foram enganados... que triste Sr. Silas”, tuitaram os hackers na quinta-feira, 4 de junho”

Doamos 10 mil reais em doações em nome de Silas Lima Malafaia,ajudando a combater o covid19 eu e meus amigos @an0nync e @AnonH4,sentimos muito pelas atitudes de @brzanonymous que só tira mérito das nossas madrugadas de busca pelas informações !#Anonymous #Anoncyber #Covid19 pic.twitter.com/xV9GGJna9g June 5, 2020

CANALHAS ! Os esquerdopatas forjaram mentiras dizendo q dinheiro doados vieram para minha conta . Rackearam dados meus. Só atuam contra quem ñ é do viéis da esquerda. EM NOME DE JESUS VOCÊS VÃO SER DESCOBERTOS . AGUARDEM ! — Silas Malafaia (@PastorMalafaia) June 5, 2020

