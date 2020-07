Hackers invadem contas do Twitter de Obama, Bill Gates, Elon Musk, Joe Biden, Jeff Bezos e outros

247 - Hackers invadiram na noite desta quarta-feira (15) as contas do Twitter de diversas personalidades e empresas mundiais, de acordo com o New York Times.

Até agora, foram identificados ataques nas contas de Barack Obama, Bill Gates, Elon Musk, Joe Biden, Warren Buffett, Kanye West, Michael Bloomberg, Apple, Uber e Jeff Bezos.

O Twitter ainda não conseguiu cessar os ataques dos hackers. As ações da empresa caem 4% nas negociações fora do horário comercial, de acordo com o jornalista Lucas Rohan.

Os hackers compartilharam nos perfis mensagens sobre criptomoedas, prometendo dobrar o dinheiro de quem enviasse bitcoins para uma carteira específica. Horas após as postagens, quase 300 pessoas caíram no golpe, enviando mais de US$ 100.000.

