Haddad ironiza e compara Wassef com Saul, advogado corrupto de Breaking Bad

Revista Fórum - O ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, comentou neste domingo (21) sobre a postura de Frederick Wassef, advogado da família Bolsonaro, em negar relação de Bolsonaro com o paradeiro de Fabrício Queiroz.

Em publicação no Twitter, Haddad chamou o advogado de “Frederick Better Call Saul Wassef”, referindo-se a Saul Goodman, personagem das séries Breaking Bad e Better Caul Saul (Melhor ligar para o Saul). No universo fictício, o advogado trabalha com o traficante Walter White.

“Diz que presidente não sabia que Queiroz havia ‘pousado’ por um ano em sua casa de campo, e desconhecia os recentes aditivos do governo federal com sua empresa”, comentou Haddad após fazer a analogia.

