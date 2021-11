Hang processa Felipe Neto por polêmica sobre o atestado de óbito de sua mãe

Em post do dia 23 de setembro, Neto insinua que Hang alterou o atestado de óbito e que ele teria ligações com médicos da Prevent Senior edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O empresário bolsonarista Luciano Hang entrou com uma queixa crime na 43° Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro contra o influenciador Felipe Neto, por conta da afirmação de que o dono da Havan teria falsificado o atestado de óbito de sua mãe para não constar morte por Covid-19.

Em post do dia 23 de setembro, Neto insinua que Hang alterou o atestado de óbito e que ele teria ligações com médicos da Prevent Senior, que prescrevia o chamado "tratamento precoce" contra a Covid-19 e ocultava a verdadeira causa das mortes de pacientes da doença.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE