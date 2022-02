Helena Chagas: Alckmin como vice foi ideia do Lula

"Não foi uma imposição do mercado, foi uma estratégia eleitoral do Lula", garantiu a jornalista em entrevista à TV 247 edit

247 - A jornalista Helena Chagas, em entrevista à TV 247 no Bom Dia 247 neste domingo (6), afirmou que a possibilidade de o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (sem partido) ser candidato a vice-presidente na chapa encabeçada pelo ex-presidente Lula (PT) foi ideia do próprio petista.

"O Alckmin foi imposição do mercado? O Alckmin não foi imposição nenhuma. O Alckmin, eu tenho certeza e tenho informações como jornalista, que saiu da cabeça do Lula", garantiu Helena Chagas.

Ela disse que o ex-ministro Fernando Haddad (PT) e o ex-governador de São Paulo Márcio França (PSB) podem até ter tido alguma influência, mas que a decisão foi de Lula. "Ele pode ter tido ali uma conversa com o Haddad, com o Márcio França, com pessoas que têm uma relação com o Alckmin e que ajudaram a fazer essa ponte, esse contato, mas é óbvio que foi uma decisão do Lula. A meu ver, uma decisão bastante acertada".

Para a jornalista, a presença de Alckmin na chapa amplia as possibilidades de diálogo. "Para vencer essa eleição você tem que ter uma frente que vá além do PT. A chapa Lula-Haddad seria ótima, maravilhosa. Outra chapa com que eu sonharia seria Lula e Flávio Dino. Tem muitas pessoas na esquerda que seriam grandes vices para o Lula, mas nesse momento eu acho que é preciso ampliar as alianças, a candidatura. O Lula não botou um sujeito lá do centro como o João Doria, ele botou o Alckmin, que é um sujeito que todo mundo conhece. Embora ele simbolize aquele centro conservador de São Paulo, todo mundo sabe que o Alckmin é um sujeito que conversa, tem uma relação boa com o Lula".

"Não foi uma imposição do mercado, foi uma estratégia eleitoral do Lula", concluiu.

