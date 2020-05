Hélio Doyle: os bolsonaristas querem a guerra

247 - O jornalista Hélio Doyle, de Brasília, conversou com a TV 247 sobre o interesse de Jair Bolsonaro e de seus apoiadores no que chamou de uma “guerra nas ruas”. O jornalista ainda afirmou que o plano de Bolsonaro é dar um autogolpe.

Para Doyle, se a população a qual chamou de “responsável” não se mobilizar, os bolsonaristas tomarão as ruas e implantarão uma guerra. “Sua militância mais orgânica está muito ativa, se organizando profundamente e ela tem um espírito violento, a gente está vendo isso em uma sucessão de fatos que vão crescendo. Teve agressão aos jornalistas, teve agressão aos enfermeiros e enfermeiras que estavam se manifestando silenciosamente na Praça dos Três Poderes. A continuar esse quadro, em que as pessoas responsáveis não vão às ruas e os irresponsáveis bolsonaristas ocupam as ruas, ainda que limitadamente, a tendência é essa, e eles estão se preparando para a guerra, uma guerra nas ruas. Bolsonaro quer o caos, ele quer que haja o caos social”.

Sobre o possível autogolpe, Doyle disse que Bolsonaro não se contenta com os poderes limitados do presidente da República e que por isso buscará o totalitarismo. “Bolsonaro quer dar um autogolpe, ele quer dar um golpe, é um projeto dele. Ele não está satisfeito, como presidente, com poderes limitados pelo Congresso, pela Justiça, pela imprensa, pela sociedade civil. Ele quer ter poderes absolutos, é da natureza dele, é do jeito dele. Ele se irrita profundamente por não ter poderes totais. Ele processo está se radicalizando”.

