247 - O jornalista Hélio Doyle será o novo presidente da EBC (Empresa Brasil de Comunicação). Conforme adiantou o Brasil 247, o anúncio foi feito já nesta quinta-feira (26) pelo ministro da Secom (Secretaria de Comunicação Social), Paulo Pimenta, que tuitou: "começa uma nova etapa no projeto de comunicação pública no Brasil!".

A roteirista Antonia Pellegrino será diretora de conteúdo da estatal, Flávia Filipini a diretora de jornalismo, Nicole Briones a superintendente de redes sociais e Jean Lima o diretor-geral da EBC.

Hélio Doyle foi presidente da Fenaj (Federação Nacional dos Jornalistas) e atualmente integra a ABI (Associação Brasileira de Imprensa). Ele também já ocupou o cargo de secretário da Casa Civil do governo do Distrito Federal na gestão de Rodrigo Rollemberg e de secretário de governo do DF durante a gestão Cristovam Buarque.

Doyle foi um dos fundadores do PT, mas se desligou do partido posteriormente. Ele tem amplo respeito entre jornalistas e bom trânsito político.

Com a escolha de Hélio Doyle para presidir a EBC, o governo Lula (PT) reafirma seu compromisso com a comunicação pública.

