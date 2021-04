Hildegard Angel aponta Frota, o Lobo Mau, como bom deputado e Tabata, a chapeuzinho, como vilã

A jornalista Hildegard Angel fez referência ao voto do deputado Alexandre Frota (PSDB-SP) contra a reabertura das escolas na pandemia. Deputada Tabata Amaral (PDT-SP) votou a favor edit

247 - A jornalista Hildegard Angel elogiou o voto do deputado federal Alexandre Frota (PSDB-SP), que votou contra a reabertura das escolas para aulas presenciais, e criticou a deputada Tabata Amaral (PDT-SP), após a parlamentar votar a favor do projeto, de autoria da deputada Paula Belmonte (Cidadania/DF). Nessa terça-feira (13), a Câmara aprovou urgência para projeto que permite reabertura de escolas.

"Quem está batendo um bolão como deputado é o Alexandre Frota @77_frota. Com toda aquela pinta de Lobo Mau, ele votou pelo bem das crianças e contra o lobby das escolas particulares. Enquanto eh a Chapeuzinho Vermelho @tabataamaralsp quem 'come criancinhas': votou a favor", escreveu Hildegard no Twitter.

O requerimento de urgência foi aprovado nesta terça-feira (13) com 307 votos favoráveis e 131 contrários. Agora a proposta (PL 5595/20) poderá ser pautada a qualquer momento.

Quem está batendo um bolão como deputado é o Alexandre Frota @77_frota . Com toda aquela pinta de Lobo Mau, ele votou pelo bem das crianças e contra o lobby das escolas particulares. Enquanto eh a Chapeuzinho Vermelho @tabataamaralsp quem 'come criancinhas': votou a favor . — Hildegard Angel (@hilde_angel) April 14, 2021

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.