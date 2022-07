Hildegard Angel critica Mario Frias: "um ministro da Cultura não saber escrever português"

Em uma postagem criticando atitude da cantora Bebel Gilberto, que sambou em cima de uma bandeira do Brasil durante show, Frias escreveu 'espectador' com 'x' edit

Apoie o 247

ICL

247 - A jornalista Hildegard Angel usou a sua conta no Twitter neste sábado (23) para chamar a atenção sobre a falta de intimidade do ex-ministro da Cultura Mario Frias com a língua portuguesa.

Em uma postagem no Twitter, Frias criticou a ação da cantora Bebel Gilberto, que durante um show na Califórnia (EUA) pisoteou uma bandeira do Brasil no palco. Ao falar da ação diante dos fãs, Frias escreveu a palavra “espectador” com “x”, um erro grave da língua portuguesa.

Hildegard questionou: “o que é maior desrespeito a um símbolo brasileiro: uma cantora pop fazer uma performance usando a bandeira como tapete ou um ministro da Cultura não saber escrever português, botando um x na palavra espectador, como se fosse o prefixo ‘ex’?”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

1 - O que é maior desrespeito a um símbolo brasileiro:

Uma cantora pop fazer uma performance usando a bandeira como tapete ou um ministro da Cultura não saber escrever português, botando um x na palavra espectador, como se fosse o prefixo "ex"? pic.twitter.com/0Fvw41gXCO CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE — Hildegard Angel (@hilde_angel) July 23, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE