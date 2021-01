Hildegard Angel defende acordo do PT com Baleia e a paciência histórica do partido

"O apoio a Baleia Rossi, no xadrez ora iniciado na Câmara, é o gambito da Rainha do PT", analisou a jornalista, que explicou: "na linguagem de enxadristas, o gambito é quando se sacrifica uma peça para tirar vantagem depois" edit

247 - A jornalista Hildegard Angel utilizou o Twitter nesta terça-feira (5) para elogiar a decisão do PT de apoiar o nome do deputado federal Baleia Rossi (MDB-SP) à presidência da Câmara contra o candidato bolsonarista, Arthur Lira (PP-AL).

Para Hildegard, o PT se mostra bem conduzido pela deputada federal Gleisi Hoffmann (PT-PR) e jogou bem no xadrez da política com a decisão. "O apoio a Baleia Rossi, no xadrez ora iniciado na Câmara, é o gambito da Rainha do PT. Na linguagem de enxadristas, o gambito é quando se sacrifica uma peça para tirar vantagem depois. A Rainha é a Dama - a Gleisi - que com firmeza aplica as diretrizes do partido que preside".

Segundo a jornalista, o PT apenas se fortalece com este tipo de discordância. "O apoio a Eduardo Paes no 2º turno foi ato de inteligente resistência à gula evangélica na política. O tempo passa, e o PT se fortalece. Com estóica paciência e coragem, suporta reveses, sem pressa e com determinação, e vai se recompondo... O PT não está morto, como tantos insistiram, escrevendo obituários e apregoando epitáfios. A paciência confere ao partido a firmeza para traçar suas táticas de longo fôlego. A paciência é a coragem da virtude".

