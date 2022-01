Hildegard Angel diz que Globo levanta Ciro para que ele ataque Lula

O que me inspira a farta cobertura do JN de ontem, repetida no Jornal Hoje, do anúncio da pré-candidatura de Ciro 3%? Inspira que para os experts da Rede Globo Moro 10% flopou, perdeu a credibilidade e não gera esperança nas urnas. Já Ciro ainda teria serventia: desancar Lula.

