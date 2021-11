Hildegard Angel diz que mídia e jornalistas são responsáveis pelo declínio democrático no Brasil

Apoie o 247

247 - Jornalista Hildegard Angel comentou em suas redes sociais a respeito de um levantamento que indica o declínio da Democracia brasileira, que ocupa pior situação entre 165 países.

O informe "O Estado da Democracia em 2021", elaborado pelo Instituto International IDEA, com sede em Estocolmo, aponta que o Brasil foi o país que registrou a maior degradação no que diz respeito aos atributos democráticos em seu regime político no ano passado e que, na década, foi um dos cinco que apresentaram os maiores recuos em relação às garantias democráticas

A jornalista indica que a mídia corporativa teve papel central neste cenário de degradação, ao se aliar a ascensão do bolsonarismo.

“Imagino a aflição dos analistas da grande mídia, ao comentar relatório que aponta declínio da Democracia brasileira, pior situação entre 165 países. Aflição pq eles e seus veículos têm participação direta nisso, bem como de instituições e políticos, que aderiram a isso e se venderam”, disse.

