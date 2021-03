Hildegard divulga receita de pato laqueado, no dia da suspeição de Moro, chamado de 'marreco'

247 - A jornalista Hildegard Angel foi ao Twitter nesta terça-feira (9) para provocar o ex-ministro e ex-juiz Sergio Moro.

No momento em que o Supremo Tribunal Federal (STF) vota a suspeição de Moro nos processos contra o ex-presidente Lula - até o momento, a votação indica revés para Moro - Hildegard divulgou na rede social uma receita de pato laqueado, já que Moro é, por vezes, chamado de 'marreco'.

"Receita do Pato Laqueado de hoje. Pega o pato faz um buraco e entope ele com shoyu e gengibre. Costura o buraco, amarra as asas, enfia um gancho no pato e escalda em água fervente. Carameliza o pato todinho e seca com ventilador. Assar até ficar crocante. Sirva em fatias finas", escreveu a jornalista.

