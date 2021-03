“Hoje, Lula pode ser candidato a presidente no ano que vem", diz Elio Gaspari

"O ministro Edson Fachin sacudiu o coreto das autoridades anulando as sentenças de Curitiba contra o ex-presidente Lula, devolvendo-lhe os direitos políticos”, diz o jornalista Elio Gaspari. “Hoje, Lula pode ser candidato a presidente no ano que vem”, afirma edit

247 - O jornalista Elio Gaspari afirma que "o ministro Edson Fachin sacudiu o coreto das autoridades anulando as sentenças de Curitiba contra o ex-presidente Lula, devolvendo-lhe os direitos políticos”. “Hoje, Lula pode ser candidato a presidente no ano que vem”, destaca ele em sua coluna desta quarta-feira (10), no jornal Folha de S. Paulo.

Para ele, ‘o voto de Gilmar Mendes na Segunda Turma ilustrou a suspeição de Sergio Moro. Com a decisão de Fachin o caroço migrou para a elegibilidade de Lula e o previsível desconforto que isso provoca em quem o detesta. Numa frase: “Esse não pode”’. “Lula poderá vir a ser condenado por um novo juiz, mas a sentença ficará com cheiro de gol feito durante o replay”, completa.

No texto, Gaspari ressalta que ‘o “PT não” colocou Jair Bolsonaro na Presidência. Os eleitores podiam ter colocado Geraldo Alckmin, Ciro Gomes ou João Amôedo, mas quem teve mais votos foi o capitão”. “Falta mais de um ano para a eleição do ano que vem. Bolsonaro quer um novo mandato e as inscrições estão abertas”, finaliza.

