"Hoje o jovem não liga na Globo", diz Felipe Neto sobre mudança na comunicação

247 - Felipe Neto, um dos mais influentes youtubers do Brasil, foi destaque na abertura do evento Rio2C, que é focado na indústria audiovisual, informa o Metrópoles. Com mais de 45 milhões de seguidores, o empresário comentou sobre a nova realidade do setor no país.

Com três vezes mais audiência do que os canais a cabo, Felipe Neto afirmou que as plataformas digitais superaram a TV aberta entre os jovens. “O YouTube está se posicionando no ambiente digital como a TV aberta sempre se posicionou: é hoje onde você encontra conteúdo gratuito, com potencial para atingir todas as camadas da população”.

Ele ainda destacou que o YouTube está se posicionando no ambiente digital como a TV aberta, oferecendo conteúdo gratuito. Os jovens, segundo ele, já não têm o hábito de assistir TV, como a Globo. “Hoje, os jovens não têm mais o hábito de ligar a TV na Globo. Eles conectam algum aparelho no YouTube. Essa janela de oportunidade que eles estão explorando está causando uma mudança profunda”.

O influenciador ainda falou sobre a importância dos memes na comunicação digital. “Milhões explodem com um meme ou algo pontual, mas a partir daí há pouquíssimo tempo para conseguir convencer as pessoas a continuarem te acompanhando”, concluiu.

