Revista Fórum - O vereador Fernando Holiday (DEM-SP) não gostou de um tuíte do humorista Gregório Duvivier feito nesta quinta-feira (5) sobre os ataques do policial militar Gabriel Monteiro, youtuber ex-MBL, ao coronel Ibis Pereira e iniciou uma discussão com o comediante em suas redes sociais. Holiday não ficou sem resposta e tomou uma dura invertida de Duvivier.

“Querido, claro que vale defender polícia! Inclusive aquela que deveria ter prendido você quando fez caixa 2 na sua campanha”, escreveu o humorista após ser confrontado pelo parlamentar, que chamou Duvivier de hipócrita.

Toda a solidariedade ao Coronel Ibis Pereira, um dos quadros mais sérios da PM, vítima de fake news do gado bolsonarista. — Gregorio Duvivier (@gduvivier) March 5, 2020

Querido, claro que vale defender polícia! Inclusive aquela que deveria ter prendido você quando fez caixa 2 na sua campanha https://t.co/61TWF2u7Qi https://t.co/7oAKTRLuNC — Gregorio Duvivier (@gduvivier) March 5, 2020

Eu mesmo denunciei a falsa acusação de caixa dois que fizeram contra mim e não encontraram nada, já o Lula, por quem você fez até vigília, se esconde atrás de advogados e faz de tudo para fugir da polícia.

Se prepara, vai ter que se explicar na justiça! https://t.co/LLCRlwtKzb pic.twitter.com/35AyC9yslD — Fernando Holiday (@FernandoHoliday) March 5, 2020





