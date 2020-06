Homem invade sede da Globo no Rio e faz refém

Um homem invadiu a Rede Globo na tarde desta quarta-feira (10) e mantém uma repórter refém, conforme o site Metrópoles. A polícia foi acionada e tenta negociar com o suspeito edit

Do Metrópoles - Um homem invadiu a RedeGlobo na tarde desta quarta-feira (10/06) e mantém uma repórter refém, conforme uma fonte informou ao Metrópoles. A polícia foi acionada e tenta negociar com o suspeito.

O homem teria entrado na sede da emissora, no Rio de Janeiro, gritando “Globo lixo”. De acordo com um cinegrafista que está no local, todos os funcionários estão isolados

De acordo com informações repassadas pela fonte ao Metrópoles, o suspeito queria ver a jornalista Renata Vasconcellos. "A Renata apareceu e o cara soltou a faca, como combinado. Foi preso. Largou a faca e levantou a blusa", afirmou

Um homem invadiu a @RedeGlobo na tarde desta quarta-feira (10/06) e mantém uma repórter refém, conforme uma fonte informou ao Metrópoles. A polícia foi acionada e tenta negociar com o suspeito #Metrópoles pic.twitter.com/sdJwAOQBaC — Metrópoles (de 🏠) (@Metropoles) June 10, 2020





A coluna de @euleodias, do Metrópoles, conseguiu imagens do momento em que a repórter era feita refém #Metrópoles pic.twitter.com/CaPy61Vzai — Metrópoles (de 🏠) (@Metropoles) June 10, 2020

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.