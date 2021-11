Homem que se identifica como Carlos Cury hostiliza e ameaça repórter da Globo em NY (vídeo)

Correspondente da Globo nos EUA, Tiago Eltz, trabalhava na rua em Nova York quando foi hostilizado e ameaçado por um homem: "seu bundão, toca no meu braço para você ver" edit

247 - O jornalista da Globo Tiago Eltz, correspondente nos Estados Unidos, foi hostilizado e ameaçado na rua por um homem que se identificou como “Carlos Cury” enquanto trabalhava na cobertura da Maratona de Nova York.

Carlos Cury começa a filmar o repórter, o chama de “bundão” e a Globo de “essa porcaria”. “Você me toca para você ver”, ameaça em seguida, “vou levar seu braço para a minha casa, seu bosta”. Uma mulher o acompanhava.

O vídeo repercutiu no Twitter. “Vamos deixar esse sujeito bem famoso - e processado”, apelou o advogado Augusto de Arruda Botelho.

Internautas começaram a pesquisar quem seria “Carlos Cury” e identificaram um médico no Amazonas alvo de diversos processos. Uma notícia do portal G1 dá conta de uma decisão judicial que reverteu para regime fechado a prisão do ex-cirurgião Carlos Cury Mansilla, condenado, em 2019, a oito anos de prisão pelos crimes de estelionato e por homicídio culposo de uma paciente, ocorrido em 2012.

Vamos deixa esse sujeito bem famoso - e processado. https://t.co/7FkSD22LGR
November 7, 2021

O cidadão de bem que agrediu o repórter da Globo, com vocês, Carlos Cury:https://t.co/eAeCQd5Dw8
November 7, 2021