Homem xinga Globo ao vivo, parte para cima de repórter e enfurece Bocardi, que rebate palavrão (vídeo)

247 - Rodrigo Bocardi ficou revoltado com a atitude de um transeunte durante uma confusão no Metrô na manhã desta quinta (27). O Bom Dia São Paulo mostrava a situação dos passageiros, quando o homem se descontrolou, mandou a Globo “tomar no c*” e não satisfeito partiu para cima do repórter Hermínio Bernardo. "O cara está com raiva e vem descontar", reclamou o âncora.

Na sequência, muito irritado com a situação, Bocardi desabafou sobre a grosseria do homem, como mostra o vídeo abaixo:

Bocardi mandando o homi tomar no 🆒 de volta. É mole? #BDSP pic.twitter.com/luI7s0Y6i5 — De olho no Dólar (@SouDavidAmorim) April 27, 2023





